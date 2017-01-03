Власти Киева оптимизировали дорожное движение на перекрестке улицы Б.Хмельницкого с Леонтовича

В центре столицы заработал новый светофорный объект в месте примыкания улицы Леонтовича к улице Богдана Хмельницкого, что должно разгрузить транспортную магистраль и снизить количество заторов в центре Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Главным основанием для его сооружения стали регулярные заторы на бульваре Тараса Шевченко из-за низкой пропускной способности улице Леонтовича. Как следствие, автомобили во время движения с бульвара налево на улицу Леонтовича накапливались на том перекрестке, что затрудняло движение по бульвару", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Комментируя данное решение, директор КП "Киевдорсервис" Виктор Черний отметил, что сейчас в центральной части города интенсивность движения как автомобилей, так и пешеходов очень высокая, поэтому упорядочивание движения с помощью светофоров - вполне действенный метод улучшения ситуации с пробками.

"Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) позволяет дистанционно настраивать синхронизацию работы светофорных объектов, чтобы улучшить движение автотранспорта", - сказал В.Черний.

В информации отмечается, что при этом пешеходные переходы остаются наземными – а значит доступными для всех категорий пешеходов, в том числе и людей с ограниченной мобильностью.

Сотрудники Центра совершенствования организации дорожного движения и его безопасности КП "Киевдорсервис" наладили синхронизированную работу нового светофорного объекта со светофорным объектом в месте примыкания улицы Леонтовича к бульвару Т.Шевченко.

По состоянию на 3 января 2017г к системе АСУДД подключено 215 светофоров из более 600 имеющихся в городе. Система охватывает преимущественно центральные районы и несколько важных магистралей, позволяет обеспечивать их согласованную работу - путем синхронизации фаз сигналов нескольких светофоров, так и через внедрение маршрутов в режиме "Зеленая волна".