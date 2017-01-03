События

16:59 03.01.2017

Власти Киева оптимизировали дорожное движение на перекрестке улицы Б.Хмельницкого с Леонтовича

В центре столицы заработал новый светофорный объект в месте примыкания улицы Леонтовича к улице Богдана Хмельницкого, что должно разгрузить транспортную магистраль и снизить количество заторов в центре Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Главным основанием для его сооружения стали регулярные заторы на бульваре Тараса Шевченко из-за низкой пропускной способности улице Леонтовича. Как следствие, автомобили во время движения с бульвара налево на улицу Леонтовича накапливались на том перекрестке, что затрудняло движение по бульвару", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Комментируя данное решение, директор КП "Киевдорсервис" Виктор Черний отметил, что сейчас в центральной части города интенсивность движения как автомобилей, так и пешеходов очень высокая, поэтому упорядочивание движения с помощью светофоров - вполне действенный метод улучшения ситуации с пробками.

"Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) позволяет дистанционно настраивать синхронизацию работы светофорных объектов, чтобы улучшить движение автотранспорта", - сказал В.Черний.

В информации отмечается, что при этом пешеходные переходы остаются наземными – а значит доступными для всех категорий пешеходов, в том числе и людей с ограниченной мобильностью.

Сотрудники Центра совершенствования организации дорожного движения и его безопасности КП "Киевдорсервис" наладили синхронизированную работу нового светофорного объекта со светофорным объектом в месте примыкания улицы Леонтовича к бульвару Т.Шевченко.

По состоянию на 3 января 2017г к системе АСУДД подключено 215 светофоров из более 600 имеющихся в городе. Система охватывает преимущественно центральные районы и несколько важных магистралей, позволяет обеспечивать их согласованную работу - путем синхронизации фаз сигналов нескольких светофоров, так и через внедрение маршрутов в режиме "Зеленая волна".

ВАЖНОЕ

Во Львове горят склады

В Одесской области правоохранители изъяли более 70 тонн контрабандного спирта из Молдовы

Гибель и ранение военнослужащих возле Марьинки расследуется по статье "умышленное убийство"

Теракт в ночном клубе в Стамбуле совершил 28-летний уроженец Киргизии

Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинец вез через КПВВ пособницу НВФ и скрытые товары

В инциденте с нардепом Пашинским проводится ряд экспертиз, у парламентария есть разрешение на оружие

Вьетнамские врачи достали из живота пациента медицинские ножницы, оставленные там 18 лет назад

За новогодние праздники в харьковскую "неотложку" обратились 200 человек, в том числе трое пострадавших от пиротехники

Полиция установила причастность двух граждан Израиля к повреждению гипсового распятия в Умани

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
TVgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа FAW
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА