В инциденте с нардепом Пашинским проводится ряд экспертиз, у парламентария есть разрешение на оружие

В рамках расследования инцидента с участием народного депутата Украины (фракция "Народный фронт") Сергея Пашинского на автодороге в Васильковском районе Киевской области назначен ряд экспертиз, установлены все участники события, у парламентария изъято оружие и патроны к нему.

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов во вторник рассказал журналистам, что в инциденте, который произошел, принимали участие четверо человек: С.Пашинский и его супруга, которые были на автомобиле Mercedes, и два человека в автомобиле Volkswagen.

По словам прокурора, инцидент произошел в связи с тем, что Volkswagen стоял на неосвещенной дороге, Mercedes был вынужден объезжать его, на стоящем авто не была включена "аварийка".

"В ходе замечаний возникла словесная перепалка, после которой возникла ситуация, в ходе которой народный депутат использовал огнестрельное оружие Glock 19 с 9-мм патронами. Вследствие этого инцидента человек, который не является водителем транспортного средства, а помогал водителю Volkswagen, был госпитализирован, и сейчас находится в больнице", - рассказал прокурор области.

Что касается расследования уголовного производства по данному происшествию, то, по словам Д.Чибисова, в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. "Назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская, криминалистическая, трасологическая, баллистическая экспертизы. Также проводятся следственные действия, в частности, допросы", - сказал он.

При этом прокурор заверил: "Наша цель – провести объективное расследование".

По словам Д.Чибисова, дело расследуется по статье о хулиганстве, это предварительная квалификация. "Сейчас мы устанавливаем все обстоятельства. По результатам конкретного, четкого определения действий всех лиц, причастных к инциденту, мы сможем точно сказать о том, признаки какого преступления имеют место", - сказал прокурор.

Отвечая на вопрос о том, есть ли разрешение на оружие у С.Пашинского, прокурор области сказал: "На оружие есть разрешение. Оружие и патроны изъяты". Он добавил, что в настоящее время направлены запросы для подтверждения разрешения на оружие.

"В настоящее время отработаны все лица, причастные к этому преступлению", - указал прокурор.