События

15:42 03.01.2017

Вьетнамские врачи достали из живота пациента медицинские ножницы, оставленные там 18 лет назад

Врачи во Вьетнаме извлекли их живота пациента медицинские ножницы, забытые во время операции 18 лет назад, сообщает во вторник британская Би-би-си.

Отмечается, что медицинский инструмент был обнаружен в животе 54-летнего Ма Ван Нхата во время ультразвукового обследования, - мужчина ранее пострадал в ДТП.

Как сообщается, 15-сантиметровый инструмент, вероятно, был оставлен в теле Ма Ван Нхата, когда в 1998 году ему делали операцию, тоже после автомобильной аварии.

Сам пациент заверил, что никакого дискомфорта инородный предмет в организме ему все эти годы не доставлял.

Операция по извлечению ножниц длилась около трех часов.

ВАЖНОЕ

Во Львове горят склады

В Одесской области правоохранители изъяли более 70 тонн контрабандного спирта из Молдовы

Гибель и ранение военнослужащих возле Марьинки расследуется по статье "умышленное убийство"

Теракт в ночном клубе в Стамбуле совершил 28-летний уроженец Киргизии

Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинец вез через КПВВ пособницу НВФ и скрытые товары

Власти Киева оптимизировали дорожное движение на перекрестке улицы Б.Хмельницкого с Леонтовича

В инциденте с нардепом Пашинским проводится ряд экспертиз, у парламентария есть разрешение на оружие

За новогодние праздники в харьковскую "неотложку" обратились 200 человек, в том числе трое пострадавших от пиротехники

Полиция установила причастность двух граждан Израиля к повреждению гипсового распятия в Умани

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА