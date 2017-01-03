Вьетнамские врачи достали из живота пациента медицинские ножницы, оставленные там 18 лет назад

Врачи во Вьетнаме извлекли их живота пациента медицинские ножницы, забытые во время операции 18 лет назад, сообщает во вторник британская Би-би-си.

Отмечается, что медицинский инструмент был обнаружен в животе 54-летнего Ма Ван Нхата во время ультразвукового обследования, - мужчина ранее пострадал в ДТП.

Как сообщается, 15-сантиметровый инструмент, вероятно, был оставлен в теле Ма Ван Нхата, когда в 1998 году ему делали операцию, тоже после автомобильной аварии.

Сам пациент заверил, что никакого дискомфорта инородный предмет в организме ему все эти годы не доставлял.

Операция по извлечению ножниц длилась около трех часов.