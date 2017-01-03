За новогодние праздники в харьковскую "неотложку" обратились 200 человек, в том числе трое пострадавших от пиротехники

В период 1-2 января в связи с травмами в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи обратились 111 и 89 человек соответственно, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя главврача больницы по хирургической помощи Андрея Козаченко.

"В состоянии алкогольного опьянения пациентов было не больше, чем в другие дни. В этом году три человека пострадали от взрыва петард и хлопушек: девятилетний ребенок, мужчина и женщина. Мужчина получил ожоги, а женщина - перелом руки (от взрыва хлопушки)", - цитирует пресс-служба А.Козаченко.

По его словам, ни один из этих пациентов на стационарном лечении не остался. Ребенок пострадал несильно, ему оказали необходимую помощь, в дальнейшем он будет наблюдаться в городской клинической больнице №14 им.Гиршмана.

А.Козаченко также сообщил, что в прошлом году 1 и 2 января количество обратившихся за помощью в "неотложку" было меньше, чем в этом: 96 и 82 человека соответственно.