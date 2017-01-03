Полиция установила причастность двух граждан Израиля к повреждению гипсового распятия в Умани

Злоумышленниками, повредившими в канун Нового года гипсовое распятие Иисуса Христа в Умани, оказались двое братьев, 16 и 18 лет – граждан Израиля, личность третьего человека, причастного к инциденту, полиция еще не установила, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черкасской области.

"Злоумышленниками оказались три человека, двое из которых, родные братья - граждане государства Израиль, личность третьего устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Нацполиции подчеркивают, что причастные к преступлению уведомлены о подозрении в совершении уголовного преступления. "Братьям объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в канун Нового года в Умани было повреждено гипсовое распятие Иисуса Христа, установленное на деревянном кресте у местного пруда. Было открыто уголовное производство по ст. 161 УК Украины.

Ранее в декабре в Умани была осквернена синагога на могильном комплексе цадика Нахмана - неизвестные облили вход в комплекс краской красного цвета и оставили отрезанную голову свиньи.