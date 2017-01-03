События

15:15 03.01.2017

Климкин и Курц посетили КПВВ "Пищевик" в Донецкой области

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) во вторник посетили контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Пищевик" (Донецкая обл.).

"Павел Климкин и Себастьян Курц посетили контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Пищевик", Донецкая обл.", - сообщает МИД Украины в микроблоге в "Твиттере".

Как следует из фотографий, гостей сопровождали представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в том числе руководитель спецмиссии Эртугрул Апакан.

На странице СММ ОБСЕ в Фейсбуке сказано, что Э.Апакан приветствует визит на Донбасс нового председателя ОБСЕ в сопровождении главы МИД Украины. Он также дал понять, что Украина остается приоритетом для 57 государств-участников ОБСЕ.

Как сообщалось, П.Климкин и С.Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область 3-4 января. Планируется, что они обсудят усилия австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в и вокруг Украины, в т.ч. по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также укрепление потенциала СММ ОБСЕ в Украине для эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей. Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций, членами СММ ОБСЕ.

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