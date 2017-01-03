В Одесской области правоохранители изъяли более 70 тонн контрабандного спирта из Молдовы

В ходе ряда обысков в Одесской области правоохранители изъяли 74 тонны контрабандного спирта из Молдовы, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева.

По информации пресс-службы, правоохранительные органы под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 проводили обыски транспортных средств возле села Нерубайское Одесской области.

"В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 74 тонны контрабандного спирта из Молдовы, транспортировка которого было налажена водителями с использованием поддельных документов", - говорится в сообщении.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.