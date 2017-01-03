Гибель и ранение военнослужащих возле Марьинки расследуется по статье "умышленное убийство"

Полиция совместно с Военной службой правопорядка расследует гибель двух украинских военнослужащих и ранение еще двух военных возле Марьинки вечером 2 января по статье "умышленное убийство" УК Украины.

Как сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области, 2 января около 20.40 в Марьинское отделение поступило сообщение из больницы г.Курахово, что от огнестрельных ранений скончались двое военнослужащих ВСУ, 39 и 45 лет. Еще двое мужчин, 19 и 26 лет, госпитализированы.

"По данным Военной службы правопорядка, предварительно установлено, что к трагическому происшествию привело неосторожное обращение с оружием", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка. Открыто уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее во вторник спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник пояснил, что привело к небоевым потерям среди украинских военнослужащих в районе Марьинки: "Вчера вечером произошел инцидент в районе Марьинки в одном из подразделений Вооруженных сил Украины, которые выполняют там боевые задачи. Вследствие этой трагедии двое военнослужащих погибли и двое получили ранения. В ходе выяснения причин и обстоятельств этой трагедии установлено, что имел место факт нарушения правил обращения с оружием, а также нарушения запрета на употребление алкогольных напитков".

По словам А.Мотузяника, этот инцидент расследует Национальная полиция Украины совместно с военной службой правопорядка, а руководство АТО и Минобороны предоставляет всестороннее содействие в расследовании.

"Заверяем, что лица, чьи действия или бездеятельность привели к этой трагедии, будут наказаны и понесут ответственность согласно действующему законодательству Украины", - подчеркнул спикер Минобороны.