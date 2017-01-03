События

14:37 03.01.2017

Решено отложить празднование дня рождения патриарха Грузии

Торжественные мероприятия, связанные с 84-м днем рождения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II отложены, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя департамента по иностранным делам Патриархии, протоиерей Кахабер Гоготишвили.

"Причина данного решения в том, чтобы патриарх не переутомился", - сказал он.

По его словам, все запланированные на 4 января мероприятия, в том числе приемы и концерт в Тбилисском Государственном академическом театре оперы и балета, не состоятся.

"Слава Богу, что Святейший чувствует себя хорошо и гораздо лучше, но мы все же перестраховываемся, и дадим ему отдохнуть. Концерт в честь патриарха и приемы будут запланированы, предположительно, на весну", - заявил протоиерей Кахабер.

По его же словам, что касается Рождественской службы, то ее проведет сам патриарх.

Ранее сообщалось, что на фоне гриппа, который спровоцировал воспаление в желчном пузыре патриарха Грузии, и могла возникнуть необходимость операции, грузинские врачи предлагали перевезти Илию II на лечение в Германию, но он не согласился. На данном этапе не видит в этом необходимости и главный врач общей и висцеральной хирургии клиники Хелиос Берлин-Бух, доктор медицинских наук Мартин Штрик, специально прибывший в Тбилиси и обследовавший грузинского патриарха.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе, учился в Московской духовной семинарии и академии. 23 декабря 1977 года был избран главой Грузинской православной церкви.

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