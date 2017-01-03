Останки Александра Олеся и его жены находятся в депозитарии кладбища в Праге до решения родственников из Канады об окончательном захоронении

Министерство иностранных дел Украины по поручению президента Украины Петра Порошенко через посольство Украины в Праге предпринимает меры для сохранения и дальнейшего перезахоронения украинского поэта, писателя Александра Олеся и его жены.

В комментарии МИД напоминается, что на месте нахождения могилы А.Олеся был захоронен выходец из Украины Владимир Михайлишин, который до недавних пор платил необходимую ренту. После смерти В.Михайлишина его сын как законный наследник принял решение о захоронении отца в этом же месте.

"При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков. После соответствующего решения посольство Украины в Праге предпримет все меры для надлежащего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены", - сказано в сообщении.

МИД Украины держит вопрос перезахоронения А.Олеся на особом контроле

Как сообщали ранее СМИ, останки А.Олеся, умершего в 1944 году и похороненного в Чехии, были принудительно эксгумированы. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере примерно 20 тыс. чешских крон (эквивалент 20 тыс. грн) за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины В.Михайлишин, однако недавно он умер и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле писателя. Перезахоронение было запланировано на 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков А.Олеся и его супруги неизвестны, но могилу уже раскопали.

А.Олесь (настоящая фамилия – Кандыба) родился в 1878 году на территории нынешней Сумской области. Публиковался с 1905 года. В 1919 году после оккупации Украины большевицкими войсками был вынужден эмигрировать, где продолжил творческий путь. Скончался и был похоронен в 1944 году в Праге.