Студенты-переселенцы смогут получать академические либо социальные стипендии

Студенты высших учебных заведений из числа внутренне перемещенных лиц смогут получать либо академические, либо социальные стипендии, говорится в постановлении Кабинета министров.

Согласно постановлению №1045 от 28 декабря 2016 года, право на социальные стипендии имеют студенты, которые не получают академических стипендий, не находятся на государственном обеспечении (кроме детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов (курсантов) вуза, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей) и не находятся в академическом отпуске из числа детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица (до окончания обучения в вузе, но не дольше чем до достижения ими 23 лет).

Право на стипендии также имеют, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки; лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы; шахтеры, которые имеют 3 года стажа подземной работы и дети шахтеров, имеющих 15 лет подземного стажа, а также детям погибших шахтерам; лицам, которые признаны участниками боевых действий и их детям. Кроме того, социальные стипендии будут выплачиваться детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов; детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста.

Социальная стипендия назначается на весь период обучения начиная с месяца обращения за ее предоставлением и выплачивается ежемесячно в размере: студентам вузов I-II уровня аккредитации - 750 грн; студентам вузов III-IV уровня аккредитации – 1000 грн; студентам вузов I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2000 грн.

В случае, если срок окончания обучения студента, который получает социальную стипендию, наступает до окончания месяца или когда он выбывает из учебного заведения до окончания срока обучения, ему выплачивается стипендия в полном объеме за последний месяц обучения.

В период временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой учреждения здравоохранения, студенту выплачивается стипендия в назначенном размере. При этом органы социальной защиты населения с 1 сентября 2017 года ежемесячно проводят сверки данных, внесенных в списки студентов, которым назначена социальная стипендия, со сведениями о таких лицах, содержащиеся в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, и в случае выявления расхождений в данных по конкретному человеку, не включает его в заявку на выплату стипендии до уточнения вузом необходимой информации. После уточнения данных вуз включает лиц, в отношении которых были выявлены расхождения, в список на выплату социальной стипендии на следующий месяц.