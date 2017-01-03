Киргизия запросила у Турции данные о личности напавшего на клуб террориста

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии направил в Турцию запрос для подтверждения информации о возможной причастности гражданина республики к теракту в ночном клубе в Стамбуле, сообщил "Интерфаксу" во вторник официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

В связи с появляющейся в СМИ различной информацией о теракте в Стамбуле и возможной причастностью к этому гражданина Киргизии, представители ГКНБ находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами", - заявил он.

В свою очередь представители киргизского посольства в Анкаре сообщили "Интерфаксу", что отправили официальный запрос властям и правоохранительным органам Турции. "Пока нет никаких подтверждений, все остальное - домыслы", - сказал агентству представитель посольства.

По сообщению турецкой газеты Hurriyet, правоохранительные органы Турции считают, что террористический акт мог совершить выходец из Средней Азии - Узбекистана либо Киргизии.

Ранее в турецких СМИ появилась фотография гражданина Киргизии якобы причастного к теракту в Стамбуле.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего 39 человек погибли. Еще почти 70 человек получили ранения.

2 января посольство России в Турции подтвердило гибель россиянки в атаке в Стамбуле.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).