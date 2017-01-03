Правительство передало Госпогранслужбе недвижимое имущество во Львовской области для создания санатория реабилитации военных

Кабинет министров Украины передал Государственной пограничной службе недвижимое имущество в Немирове Львовской области для создания санатория для реабилитации военнослужащих.

Согласно распоряжению №1062 от 28 декабря 2016 года, правительство передало недвижимое имущество из сферы управления Фонда государственного имущества в сферу управления Госпогранслужбы.

В сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, говорится, что сейчас санаторий переходит на баланс и содержание пограничного ведомства. Это медучреждение позволит значительно усилить систему медицинского обеспечения, улучшит условия реабилитации участников АТО и расширит возможности санитарно-курортного обеспечения пограничников, членов их семей и ветеранов.

Всего в течение прошлого года в госпиталях ведомства стационарно пролечено около 10 тыс. человек, среди которых не только военные, но и члены их семей, пенсионеры и ветераны службы.

В настоящее время продолжается строительство и оснащение госпиталя в Харькове.

В 2016 году Центральный клинический госпиталь Госпогранслужбы получил от немецких коллег два реанимобиля, еще один поступил от польских медиков госпиталя во Львове.

Кроме того от правительства Японии поступило высокотехнологичное оборудование стоимостью более $1 млн, а правительством Канады закуплено систему ультразвуковой диагностики, рентген-установку и 1 тыс. аптечек разных типов.