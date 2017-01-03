События

13:39 03.01.2017

Правительство передало Госпогранслужбе недвижимое имущество во Львовской области для создания санатория реабилитации военных

Кабинет министров Украины передал Государственной пограничной службе недвижимое имущество в Немирове Львовской области для создания санатория для реабилитации военнослужащих.

Согласно распоряжению №1062 от 28 декабря 2016 года, правительство передало недвижимое имущество из сферы управления Фонда государственного имущества в сферу управления Госпогранслужбы.

В сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, говорится, что сейчас санаторий переходит на баланс и содержание пограничного ведомства. Это медучреждение позволит значительно усилить систему медицинского обеспечения, улучшит условия реабилитации участников АТО и расширит возможности санитарно-курортного обеспечения пограничников, членов их семей и ветеранов.

Всего в течение прошлого года в госпиталях ведомства стационарно пролечено около 10 тыс. человек, среди которых не только военные, но и члены их семей, пенсионеры и ветераны службы.

В настоящее время продолжается строительство и оснащение госпиталя в Харькове.

В 2016 году Центральный клинический госпиталь Госпогранслужбы получил от немецких коллег два реанимобиля, еще один поступил от польских медиков госпиталя во Львове.

Кроме того от правительства Японии поступило высокотехнологичное оборудование стоимостью более $1 млн, а правительством Канады закуплено систему ультразвуковой диагностики, рентген-установку и 1 тыс. аптечек разных типов.

ВАЖНОЕ

Теракт в ночном клубе в Стамбуле совершил 28-летний уроженец Киргизии

Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

Пограничники обнаружили в железнодорожных вагонах с рудой 4 тыс пачек сигарет

Военная служба правопорядка выясняет причины ненадлежащей перевозки и расположения военных в Мариуполе

Укргидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в Сочельник

ПОСЛЕДНЕЕ

Останки Александра Олеся и его жены находятся в депозитарии кладбища в Праге до решения родственников из Канады об окончательном захоронении

Авианосец РФ возможно завершит поход в Средиземное море

Китай прокомментировал упреки Трампа относительно урегулирования вопроса с КНДР

Студенты-переселенцы смогут получать академические либо социальные стипендии

Киргизия запросила у Турции данные о личности напавшего на клуб террориста

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в павлограде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА