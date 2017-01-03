Более сотни детей родилось в Днепропетровской области на новогодние праздники

В первые два дня нового 2017 года в Днепропетровской области родилось 67 девочек и 44 мальчика, сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации.

"Новый год стал двойным праздником для 111 молодых мам. В первые два дня 2017 года на свет появилось 111 малышей, большинство из которых – девочки. Первой в новом году на свет появилась маленькая жительница Синельниковского района. Она родилась в 01.35", - рассказали в областном департаменте здравоохранения.

Двое малышей родилось у мам, которые переехали в Днепропетровскую область из Донецкой и Луганской областей. "В эти дни в семьях переселенцев на свет появились два малыша", - рассказали в департаменте.

В настоящее время в Днепропетровской области мамами готовятся стать еще около 20 тысяч женщин.

Всего в 2016 году в Днепропетровской области родилось более 30 тысяч детей.

Акушерская помощь в области предоставляется в 23 роддомах, среди которых и перинатальные центры в Кривом Роге и Днепре.