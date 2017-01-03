Занятость в Германии в 2016 году достигла рекордного уровня
Количество работающих граждан Германии в прошлом году достигло 43,4 млн человек, что является рекордом с момента воссоединения страны в 1990 году, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны.
Число занятых увеличилось по сравнению с 2015 годом на 425 тыс. человек, или на 1%.
Показатель повышается на протяжении последних десяти лет, отмечает Economics Wire.
Наибольший рост занятости был зафиксирован в сфере услуг (на 1,3%), а также в образовании и медицине. В то же время количество трудоустроенных в сельском и лесном хозяйстве и рыболовстве сократилось на 2,7%.
Количество безработных в ФРГ в 2016 году уменьшилось на 160 тыс. человек и опустилось ниже отметки в 1,8 млн человек.