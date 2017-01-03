Суд по делу экс-нардепа от КПУ Александровской назначен на 9 января

Заседание Харьковского районного суда Харьковской области по делу экс-нардепа от КПУ Аллы Александровской, подозреваемой в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, назначено на 9 января текущего года, сообщается на официальном портале "Судова влада України".

Как сообщалось, 28 июня 2016г. адвокат А.Александровской Александр Шадрин сообщил, что у его подзащитной прошел обыск и она была задержана. Ей инкриминируют ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2016г. в СБУ подтвердили, что правоохранители задержали А.Александровскую, решается вопрос о ее аресте, а ее сын Александр, который скрывается в РФ, извещен о подозрении и объявлен в розыск.

"Сотрудники СБУ получили информацию, что представители запрещенной в стране коммунистической партии, в частности бывший народный депутат от КПУ Алла Александровская, и ее сын Александр, который скрывается в России, пытаются подкупить руководство и депутатов местных советов региона для принятия на сессиях обращений к парламенту и президенту относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации. За подписи под документом коммунисты предлагали $9 тыс. В то же время, по оперативным данным, ФСБ выделила на подкуп депутатов в несколько раз большую сумму, но коммунисты присвоили значительную часть денег", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

30 июня 2016г Киевский райсуд Харькова арестовал А.Александровскую на 60 дней без возможности внесения залога. Впоследствии эта мера пресечения неоднократно продлевалась.

13 октября 2016г. Апелляционный суд Харьковской области частично удовлетворил жалобу А.Александровской и ее защитников и изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

"Коллегия судей считает, что продления срока содержания под стражей Александровской А.А. с учетом неудовлетворительного состояния здоровья и наличия болезни, которая прогрессирует и ставит под угрозу жизнь, не может быть оправданно соображениями безопасности", - говорится в мотивировочной части определения суда.

Позднее мера пресечения была изменена на частичный домашний арест (в ночное время суток).

В декабре 2016г. обвинительный акт в отношении А.Александровской был в Харьковский райсуд. Защита экс-нардепа подала ходатайство об определении подсудности. По мнению адвокатов, это дело подсудно Дзержинскому райсуду Харькова, поскольку часть преступлений, в которых подозревают А.Александровскую, по версии следствия совершалась на территории одноименного района города, кроме того, это было бы «территориально удобнее».