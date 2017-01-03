Инцидент с Пашинским Киевская облпрокуратура расследует по статье хулиганство

Прокуратура Киевской области расследует уголовное производство по факту инцидента при участии народного депутата Украины фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского на автодороге в Васильковском районе Киевской области по статье Уголовного кодекса о хулиганстве.

"31 декабря 2016 года по факту инцидента между 38-летним мужчиной и народным депутатом Украины полицией Киевщины зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины", - сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры по материалам пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Прокурор Киевской области и его первый заместитель выехали на место события. "На данное время изъяты с места события вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу, проведены допросы, также ведутся другие следственные действия. Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Киевской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016г произошел конфликт между С.Пашинским и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

На сайте Киевского облуправления Нацполиции Украины упоминается созвучное с рассказанным С.Пашинским в Фейсбуке происшествие, в котором фигурирует народный депутат Украины, однако без упоминания фамилий. В частности, по данным ведомства, инцидент между нардепом и 38-летним местным жителем произошел в одном из сел Васильковского района. При этом в полиции сообщили, что установили, что участвующий в конфликте мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Владелец автомобиля, из-за которого возник конфликт, дал показания, подтверждающие версию С.Пашинского, сообщил народный депутат, член фракции "Народный фронт", внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко.