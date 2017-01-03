В ближайшие дни в Украине погода существенно не изменится

В ближайшие сутки, 4 января, погоду большей части территории Украины будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь в западных и северных областях малоактивный атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных областях в среду ожидается мокрый снег, днем на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 7-12° мороза.

В Киеве ночью - без существенных осадков, днем мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 4 января самая высокая температура была зафиксирована на отметке 8,6 градусов выше ноля в 1925 году, а самая низкая - ночью на отметке 26,3 градуса мороза в 1942 году.

В четверг, 5 января, в Украине ожидается небольшой мокрый снег, днем в восточных, Запорожской областях и в Крыму ожидается умеренный мокрый снег с дождем, местами гололед; на дорогах гололедица.

Температура ночью 2-7° мороза, в Закарпатье и в Карпатах 7-12° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла, в Карпатах 5-10° мороза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

В 5 января ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.