Бывший глава Гонконга предстал перед судом по обвинению в коррупции
Бывший глава администрации Гонконга Дональд Цанг во вторник предстал перед судом по обвинению в коррупции.
Ему вменяют в вину незаконное использование денежных средств правительства. Д.Цанг возглавлял администрацию Гонконга в 2005-2012 годах.
Обвинители утверждают, что он арендовал по низкой цене квартиру у одного из крупных акционеров Wave Media. В дальнейшем он одобрил выдачу компании лицензии без объявления о конфликте интересов, сообщает BBC.
Кроме того, по мнению прокуратуры, компания оплатила отделку квартиры для Д.Цанга, а тот представил дизайнера к награде.
Экс-глава администрации не признал себя виновным в неправомерных действиях и взяточничестве.
Если Д.Цанга признают виновным, он может получить тюремный срок.