Бывший глава Гонконга предстал перед судом по обвинению в коррупции

Бывший глава администрации Гонконга Дональд Цанг во вторник предстал перед судом по обвинению в коррупции.

Ему вменяют в вину незаконное использование денежных средств правительства. Д.Цанг возглавлял администрацию Гонконга в 2005-2012 годах.

Обвинители утверждают, что он арендовал по низкой цене квартиру у одного из крупных акционеров Wave Media. В дальнейшем он одобрил выдачу компании лицензии без объявления о конфликте интересов, сообщает BBC.

Кроме того, по мнению прокуратуры, компания оплатила отделку квартиры для Д.Цанга, а тот представил дизайнера к награде.

Экс-глава администрации не признал себя виновным в неправомерных действиях и взяточничестве.

Если Д.Цанга признают виновным, он может получить тюремный срок.