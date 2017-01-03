Российский военный на Донбассе спьяну взорвал гранату, ранены гражданские лица

Военнослужащий 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 армейского корпуса ВС РФ 2 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал бытовой конфликт и подорвал гранату, в результате получили ранения гражданские лица, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в "Фейсбуке".

В украинской разведке также констатируют, что в период новогодних праздников среди российских военных на Донбассе резко увеличилось количество случаев нарушения личным составом воинской дисциплины, употребления спиртных напитков, самовольного оставления места службы, бесчинств по отношению к местному населению.