События

11:18 03.01.2017

Пограничники обнаружили в железнодорожных вагонах с рудой 4 тыс пачек сигарет

Пограничники Мостиского отряда Государственной пограничной службы Украины обнаружили 1 января в железнодорожном пункте пропуска около 4 тысяч пачек сигарет, находившихся под грузом руды.

"Во время проверки грузового поезда, следовавшего в Польшу, группа обнаружила среди руды восемь пакетов с табачными изделиями марки Jin Ling без акцизных марок", - сообщил отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Госпогранслужбы.

Сигареты были конфискованы и переданы представителям фискальной службы. Ведется поиск причастных к правонарушению лиц.

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