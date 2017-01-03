Военная служба правопорядка выясняет причины ненадлежащей перевозки и расположения военных в Мариуполе

Министр обороны Украины Степан Полторак поручил военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести служебное расследование по факту ненадлежащей перевозки и дальнейшего расположения в Мариупольском аэропорту военнослужащих ВСУ - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря.

Как сообщается на сайте Минобороны во вторник, по результатам расследования глава оборонного ведомства примет соответствующие решения в отношении ответственных должностных лиц, чьи действия привели к возникновению такой ситуации.

Как известно, 31 декабря президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами посещали командный пункт в районе Широкино (Мариупольское направление зоны АТО), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.