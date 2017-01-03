События

10:56 03.01.2017

СБУ нашла два схрона с оружием в зоне АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции два тайника с оружием.

Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы изъяли из схронов вблизи н.п. Водяное (Донецкая обл.) и с. Сизое (Луганская обл.) реактивную противотанковую гранату РПГ-22, артиллерийский снаряд калибра 100 мм, минометную мину, 19 гранат и более 7 тысяч патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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