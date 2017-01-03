СМИ Турции опубликовали селфи подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле
Турецкие СМИ опубликовали "селфи видео" человека, подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле.
На записи мужчины снимает себя на площади Таксим в Стамбуле.
Отмечается, что непонятно, проводилась ли съемка до нападения или же после.
СМИ напоминают, что подозреваемого пока не удалось поймать и установить его личность.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).