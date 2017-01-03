События

10:25 03.01.2017

93 журналиста погибли в 2016г. при исполнении профессиональных обязанностей

В 2016 году 93 журналиста и сотрудника средств массовой информации погибли при исполнении профессиональных обязанностей, сообщает DW со ссылкой на Международную федерацию журналистов.

Журналисты и сотрудники СМИ гибли от целенаправленных нападений, взрывов бомб и во время боевых действий. При этом, наибольшее число погибших журналистов приходится на Ирак – 15, Афганистан – 13, Мексику – 11, Емен – восемь, Сирию и Гватемалу – по шесть.

Кроме того, 29 журналистов погибли в результате двух авиакатастроф – в Колумбии и РФ.

"Мы всегда приветствуем любое уменьшение уровня насилия против журналистов и работников медиа, однако эти цифры не дают чувствовать себя спокойно. Мы и дальше надеемся на окончание кризиса безопасности в масс-медиа", - заявил президент МФЖ Филипп Лерут.

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