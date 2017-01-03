В Германии мигрантов подозревают в мошенничестве с социальными выплатами

Уроженцы Судана по несколько раз получали социальные выплаты в г.Брауншвейг (Германия), регистрируясь под разными именами, один подозреваемый регистрировался 12 раз, сообщает DW.

"Следователи немецкого города Брауншвейг расследуют свыше 300 случаев мошенничества при получении социальной помощи лицами, претендующими на статус беженца. Причиненный ущерб оценивают миллионами евро. Сообщило агентство dpa в воскресенье, 1 января. По словам руководителя специальной следственной комиссии Йорна Меменги, большинство подозреваемых происходят из Судана и попали на территорию Германии летом 2015, когда в страну ежедневно прибывали несколько тысяч потенциальных беженцев", - говорится в сообщении.

Подозреваемые по 3-4 раза регистрировались в социальных службах и использовали разные имена. "Иногда они отращивали бороду, временами надевали очки, стригли волосы и всегда назывались по-разному", - отмечает Й.Меменга.

Своевременному выявлению мошенничества препятствовал значительный наплыв беженцев. Каждый мошенник под разными именами получил по несколько тысяч евро.

Следователи установили лицо, использовавшее при регистрации 12 разных имен и получившее незаконной материальной помощи на 45 тыс евро.

По словам следователей, мошенничество можно было предотвратить использованием отпечатков пальцев, но, в сложившихся условиях, не хватало ни времени ни ресурсов для реализации данной процедуры.