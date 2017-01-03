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08:56 03.01.2017

Инцидент с Пашинским будет расследовать Киевская облпрокуратура

Киевская областная прокуратура возьмется за расследование инцидента, произошедшего при участии народного депутата Украины Сергея Пашинского, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента при участии народного депутат Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура", - написала Л.Сарган на своей странице в "Фесйсбук".

Согласно сообщению, следователи прокуратуры проведут повторные допросы всех участников и свидетелей происшествия, следственный эксперимент и все необходимые экспертизы.

Как сообщалось, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016г произошел конфликт между народным депутатом Сергеем Пашинским (фракция "Народный фронт") и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

На сайте ГУ Нацполиции Украины в Киевской области упоминается созвучное с рассказанным С.Пашинским в Фейсбуке происшествие, в котором фигурирует народный депутат Украины, однако без упоминания фамилий. В частности, по данным ведомства, инцидент между нардепом и 38-летним местным жителем произошел в одном из сел Васильковского района.

При этом в полиции сообщили, что установили, что участвующий в конфликте мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента", - проинформировали в правоохранительном ведомстве.

Владелец автомобиля, из-за которого возник конфликт, дал показания, подтверждающие версию народного депутата Украины Сергея Пашинского, сообщил народный депутат, член фракции "Народный фронт", внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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