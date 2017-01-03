Двое военнослужащих погибли в зоне АТО в результате нарушения правил обращения с оружием

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое ранены в зоне проведения Антитеррористической операции в результате нарушения правил обращения с оружием, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"2 января 2017г. в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из военных частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения. По данному факту проводится следствие. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении на официальной странице штаба в Фейсбук.