События

08:41 03.01.2017

Двое военнослужащих погибли в зоне АТО в результате нарушения правил обращения с оружием

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое ранены в зоне проведения Антитеррористической операции в результате нарушения правил обращения с оружием, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"2 января 2017г. в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из военных частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения. По данному факту проводится следствие. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении на официальной странице штаба в Фейсбук.

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