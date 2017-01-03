Полиция 3 часа допрашивала премьер-министра Израиля – СМИ

Израильская полиция сообщила о завершении допроса Беньямина Нетаньяху, премьер-министра Государства Израиль, сообщает ТСН, со ссылкой на местные СМИ.

"Национальное подразделение полиции Израиля провело в понедельник вечером допрос с предостережением премьер-министра Израиля по подозрению в вероятном получении им льгот" – говорится в сообщении израильской полиции.

Как сообщается, допрос проводился в резиденции главы правительства.

По информации газеты Haaretz, допрос длился 3 часа. Б.Нетаньяху задавали вопросы, касающиеся "вероятных подарков от имени бизнесменов".

О предстоящем допросе стало известно 2 января.

У местных правоохранителей есть основания полагать, что Б.Нетаньяху и члены его семьи получали от предпринимателей подарки и другие блага на сумму свыше $26 тыс.

Премьер-министр отвергает все обвинения в свой адрес.

Кроме получения подарков, следствие рассматривало обвинение по незаконному финансированию предвыборной кампании и фальсификацию первичных результатов партии Ликуд в 2009г.