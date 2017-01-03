События

08:11 03.01.2017

В ночь на 4 января можно будет наблюдать пик метеоритного дождя

В ночь с 3 на 4 января над Землей на высокой скорости пройдет метеоритный поток Квадрантиды, вследствие чего, можно будет наблюдать метеоритный дождь, сообщает Espreso.tv

Метеоритный поток ежегодно наблюдается в период с 28 декабря по 7 января, на 3-4 января приходится ярко выраженный пик потока. В этот период за час может пролетать от 45 до 200 метеоров.

По сообщениям астрономов, условия для наблюдения метеоритного дождя будут благоприятными.

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