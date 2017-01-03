События

06:16 03.01.2017

Боевики 32 раза за сутки обстреляли позиции сил АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"В прошлые сутки оккупанты продолжили вести огонь по нашим позициям на всех направлениях", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП, Широкино и Водяное из минометов калибра 82 мм, Павлополь, Широкино, Гнутово, Марьинку и Лебединское – из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Гнутово вел огонь снайпер, а в окрестностях Талаковки боевики применяли противотанковые ракетные комплексы.

На Луганском направлении боевики обстреливали Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую из стрелкового оружия и гранатометов.

На Донецком направлении обстрелам подверглись Луганское, Пивничне, Авдеевка, Троицкое и Зайцево.

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