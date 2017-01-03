Афганский подросток поджег себя в супермаркете в Германии – СМИ

В г.Гаймерсхайм на юге Германии госпитализирован 19-летний житель Афганистана, совершивший в понедельник, 2 января, попытку самосожжения в местном супермаркете, сообщает Espreso.tv со ссылкой на местные СМИ.

Пожар удалось быстро потушить, а подросток был госпитализирован с тяжелыми ожогами.

"По данным правоохранительных органов, у афганца был с собой нож, однако он не пустил оружие в ход. Канистру с бензином мужчина предварительно приобрел на заправке. Мотивы его действий устанавливаются", - говорится в сообщении.