События

05:58 03.01.2017

Афганский подросток поджег себя в супермаркете в Германии – СМИ

В г.Гаймерсхайм на юге Германии госпитализирован 19-летний житель Афганистана, совершивший в понедельник, 2 января, попытку самосожжения в местном супермаркете, сообщает Espreso.tv со ссылкой на местные СМИ.

Пожар удалось быстро потушить, а подросток был госпитализирован с тяжелыми ожогами.

"По данным правоохранительных органов, у афганца был с собой нож, однако он не пустил оружие в ход. Канистру с бензином мужчина предварительно приобрел на заправке. Мотивы его действий устанавливаются", - говорится в сообщении.

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