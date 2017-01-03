В Одесской области полиция изъяла у местного жителя более 10 единиц самодельного оружия

Сотрудники Национальной полиции Украины в Одесской области изъяли у 66-летнего жителя Арцизского района 11 единиц самодельного огнестрельного оружия, 10 патронов калибра 10 мм, самодельный нож и деревянную биту, сообщает канал "112.Украина" со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Собственник отказался объяснять их происхождение.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрания в отношении владельца незаконного арсенала меры пресечения. Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Проверка продолжается", - говорится в сообщении ГУ Нацполиции.