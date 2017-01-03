События

03:58 03.01.2017

Киевский Апелляционный суд решит, где будут судить за госизмену бывших крымских депутатов

Апелляционный суд г.Киева решит, в каких судах будут судит бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Во вторник и среду, 03.01-04.01.2017, Апелляционный суд г.Киева рассмотрит вопрос о избрании суду, который будет рассматривать обвинительные акты касательно бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Цеоква, Савченко, Бахарева, Гафарова, Заиченка, Ильясова, Иоффе, Кличникова, Нахлупина, Фикса, Шувайникова, которые обвиняются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена)", написала она на своей странице в Фейсбук.

По словам Л.Сарган, первое заседание начнется в 11.30 в здании суда по ул.Соломенской 2-А.

Кроме того, отвечая на вопрос о неполноте перечня депутатов-изменников, Л.Сарган отметила, что это "первая партия".

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