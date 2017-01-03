События

02:59 03.01.2017

В Запорожской области СБУ разыскала украденную взрывчатку

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с представителями Национальной полиции Украины обнаружили аммонитовые шашки, украденные в прошлом году во время транспортировки, сообщает пресс-служба СБУ.

Кража 40 кг взрывчатого вещества была осуществлена 27 декабря прошлого года, при перевозке на одно из предприятий области, где аммонит используется при проведении взрывных работ.

Вся партия аммонита была обнаружена в одном из частных гаражей в Василевском районе Запорожской области.

По факту кражи открыто уголовное производство по ст.262 Уголовного кодекса Украины (кража взрывчатых веществ).

Проводятся оперативно-следственные действия по установке и задержанию всех причастных лиц.

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