В Эстонии минутой молчания отметят перемирие в Освободительной войне

В Эстонии во вторник отмечается годовщина перемирия в Освободительной войне 1918-1920 годов.

По традиции в 10:30, когда оно вступило в силу, по всей стране проводится минута молчания.

В Таллине у памятника Победы в Освободительной войне пройдут торжественная церемония возложения венков к подножью монумента и памятное богослужение. Выступит министр обороны Маргус Цахкна.

3 января 1920 года прекратились боевые действия между Эстонией и Советской Россией.

2 февраля в городе Тарту стороны подписали мирный договор. Это был первый международный договор обоих государств. Согласно этому документу, обе стороны официально признали друг друга, Советская Россия стала первым государством, признавшим независимость Эстонии.