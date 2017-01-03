События

01:58 03.01.2017

В Эстонии минутой молчания отметят перемирие в Освободительной войне

В Эстонии во вторник отмечается годовщина перемирия в Освободительной войне 1918-1920 годов.

По традиции в 10:30, когда оно вступило в силу, по всей стране проводится минута молчания.

В Таллине у памятника Победы в Освободительной войне пройдут торжественная церемония возложения венков к подножью монумента и памятное богослужение. Выступит министр обороны Маргус Цахкна.

3 января 1920 года прекратились боевые действия между Эстонией и Советской Россией.

2 февраля в городе Тарту стороны подписали мирный договор. Это был первый международный договор обоих государств. Согласно этому документу, обе стороны официально признали друг друга, Советская Россия стала первым государством, признавшим независимость Эстонии.

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