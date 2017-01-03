В Сумской области изъята значительная партия наркотиков – Нацполиция

Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции в Сумах обнаружили и изъяли у местного жителя порядка 5 кг наркотических веществ общей стоимостью порядка 200 тыс грн, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках открытого уголовного производства по факту незаконного хранения наркотиков в особо крупных размерах сотрудники полиции обнаружили у 44-летнего жителя Сум, у которого во время проведения осмотра домовладения, в летней кухне, правоохранители обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с сухим измельченным веществом коричневого цвета, внешне похожее на наркотическое средство маковая соломка и 3 мешка с высушенными головками мака снотворного общим весом порядка 5 кг", - говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

По оценкам правоохранителей, на "черном рынке" стоимость изъятых веществ составляет порядка 180 тыс грн.

Как сообщил представителям полиции правонарушитель, мак он вырастил на приусадебном участке и хранил его "исключительно для собственного пользования".

Изъятые вещества направлены на экспертизу, по результатам которой, будет приниматься решение об объявлении сумчанину подозрения по ч.3 чт.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств).

Правонарушителю грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.