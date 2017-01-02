Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО в понедельник – штаб

С начала суток боевики 30 раз обстреляли позиции военнослужащих вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112.Украина".

"По состоянию на эту минуту уже есть 30 обстрелов. Использовали и 120-мм минометы, и вооружения БМП. Стреляли больше всего, как обычно на Мариупольском направлении, по Широкино. С 82-мм минометов обстреляли Водяное. С гранатометов и стрелкового оружия огонь вели по всем направлениям", - сообщил Л.Матюхин.

Л.Матюхин отметил, что боевых потерь среди украинских военных нет.