События

23:43 02.01.2017

Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО в понедельник – штаб

С начала суток боевики 30 раз обстреляли позиции военнослужащих вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112.Украина".

"По состоянию на эту минуту уже есть 30 обстрелов. Использовали и 120-мм минометы, и вооружения БМП. Стреляли больше всего, как обычно на Мариупольском направлении, по Широкино. С 82-мм минометов обстреляли Водяное. С гранатометов и стрелкового оружия огонь вели по всем направлениям", - сообщил Л.Матюхин.

Л.Матюхин отметил, что боевых потерь среди украинских военных нет.

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