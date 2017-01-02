В очередях на границе с Польшей около тысячи автомобилей

970 автомобилей стояли в очередях на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" – 220 и "Рава-Руська" – 200 автомобилей.

В ПП "Ягодын авто" – 150 транспортных средств, в ПП "Грушив" – 130, в ПП "Шегини" – 120, в ПП "Угрынив" – 90, в ПП "Устылуг" – 60. В пункте пропуска "Смильныця" очередей нет.

На границе со Словакией в ПП "Ужгород" – 30 автомобилей, в ПП "Малый Березный" – 15.

На границе с Венгрией в ПП "Лужанка" – 20 транспортных средств.

На границе с Румынией в ПП "Солотвыно" – 30 автомобилей.