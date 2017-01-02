События

22:17 02.01.2017

Почти 10 мирных жителей стали жертвами авиаудара арабской коалиции в Йемене

По меньшей мере девять гражданских лиц погибли в Йемене результате удара с воздуха, осуществленного возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалицией, сообщают в понедельник западные СМИ.

Авиаудар пришелся на частный дом в йеменской провинции Мариб к востоку от столицы Саны.

В частности, пятеро погибших принадлежали к одной семье, отмечают издания.

По данным ООН, общее число жертв конфликта в Йемене уже достигло более 7 тыс. человек с начала операции коалиции в марте 2015 года.

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