Владелец автомобиля подтвердил версию Пашинского – Геращенко

Владелец автомобиля, из-за которого возник конфликт, дал показания, подтверждающие версию народного депутата Украины Сергея Пашинского, сообщил народный депутат, член фракции "Народный фронт", внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Есть показания неангажированного свидетеля - владельца того самого автомобиля, который был без габаритных знаков и который стоял на дороге. Этот человек дал показания, которые полностью подтвердили версию Сергея Пашинского", - заявил А.Геращенко в эфире канала "112.Украина".

Как сообщалось, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016г произошел конфликт между народным депутатом Сергеем Пашинским (фракция "Народный фронт") и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

На сайте ГУ Нацполиции Украины в Киевской области упоминается созвучное с рассказанным С.Пашинским в Фейсбуке происшествие, в котором фигурирует народный депутат Украины, однако без упоминания фамилий. В частности, по данным ведомства, инцидент между нардепом и 38-летним местным жителем произошел в одном из сел Васильковского района.

При этом в полиции сообщили, что установили, что участвующий в конфликте мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента", - проинформировали в правоохранительном ведомстве.