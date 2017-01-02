Боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО в понедельник - штаб

Незаконные вооруженные формирования 21 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции с начала суток по состоянию на 18:00 понедельника, 2 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Больше всего обстрелов пришлось на мариупольское направление. "Из 120-мм минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-мм минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке бойовики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в понедельник.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли с.Новозвановка Попаснянского района и с.Лобачево Станично-Луганского района. На Донецком направлении были обстреляны пгт Пивничное Торецкого горсовета, пгт Зайцево Бахмутского района и г.Авдеевка.