События

16:59 02.01.2017

Площадь крупнейшего острова Эстонии увеличилась за четыре года на 5 тыс. га

Территория Эстонии в последние годы постоянно растет за счет моря.

"По последнему крупному подсчету 2014 года, она увеличилась на 112 квадратных километров", - сообщила в воскресенье в эфире Эстонского телевидения заведующая отделом геоинформатики земельного департамента Марилийз Арен (Mariliis Aren).

Береговая линия страны длиной в 3 тыс 800 километров постоянно меняется: в некоторых местах море отступает, в некоторых наступает, пояснила М.Арен.

По кадастровым картам можно пронаблюдать, как недвижимость у некоторых владельцев, которая должна была заканчиваться у береговой линии, на деле уже уходит в море.

Наибольшие изменения происходят на крупнейшем острове страны Сааремаа (Saaremaa). За четыре последних года его территория ежегодно увеличивалась примерно на 1 тыс гектаров, а в общей сложности остров вырос за это время на 5 тыс га.

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