События

12:10 02.01.2017

В Харьковской области в 2016 году в армию направлено рекордное количество контрактников

В 2016 году около 3300 жителей Харьковской области стали военнослужащими по контракту, сообщает региональный медиа-центр Министерства обороны.

"За прошедший год мы направили в армию рекордное за всю историю независимой Украины количество воинов-контрактников или примерно столько, сколько в течение последних 8-10 лет. При этом каждый четвертый имеет опыт участия в боевых действиях", - цитирует медиа-центр военкома Харьковского облвоенкомата Юрия Калгушкина.

В информации отмечается, что количество контрактников-женщин также существенно выросло по сравнению с предыдущими годами.

"Если раньше на Харьковщине ежегодно решали стать воинами-контрактниками 35-40 девушек, то в 2015-м в армию их ушло уже 116, а в прошлом году в числе команд новобранцев было 224 женщины",- сказал Ю.Калгушкин.

Как сообщалось, в 2015г. военнослужащими по контракту стали 635 жителей Харьковской области, в т.ч. 116 женщин.

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