События

12:08 02.01.2017

Более 30 человек погибли при мощном взрыве в Багдаде, много раненых

По меньшей мере 32 человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в иракской столице, сообщают в понедельник западные СМИ.

Еще 61 человек получил ранения.

Взрыв произошел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из наиболее оживленных площадей, отмечают издания.

По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.

Это стало уже второй по масштабам атакой в иракской столице за последние три дня.

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