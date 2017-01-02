Противодействие игиловцам в Ираке позволяет предотвратить теракты во Франции – Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд в понедельник заявил, что целью борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" является, в том числе, и обеспечение безопасности на французской территории.

"Принятие мер против терроризма в Ираке также позволяет предотвратить совершение террористических актов у нас на земле", - сказал он, выступая с речью в Багдаде.

Как сообщает телеканал "Франс 24", Ф.Олланд прибыл в иракскую страницу с официальным однодневным визитом в понедельник. Ожидается, что он встретится с высокопоставленными военнослужащими страны, а также посетит Курдистан.