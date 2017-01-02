События

09:41 02.01.2017

Противодействие игиловцам в Ираке позволяет предотвратить теракты во Франции – Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд в понедельник заявил, что целью борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" является, в том числе, и обеспечение безопасности на французской территории.

"Принятие мер против терроризма в Ираке также позволяет предотвратить совершение террористических актов у нас на земле", - сказал он, выступая с речью в Багдаде.

Как сообщает телеканал "Франс 24", Ф.Олланд прибыл в иракскую страницу с официальным однодневным визитом в понедельник. Ожидается, что он встретится с высокопоставленными военнослужащими страны, а также посетит Курдистан.

ВАЖНОЕ

За первые сутки 2017 боевики почти 40 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих

Среди погибших и раненых во время теракта в Стамбуле украинцев нет

В центре Киева проходит традиционное факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

Более двух десятков обстрелов позиций ВСУ совершили боевики в понедельник – штаб АТО

Гройсман получил 4 млн грн доходов от аренды недвижимости в 2016Г

ПОСЛЕДНЕЕ

Новый взрыв прогремел на газопроводе в Баку спустя пять дней после первого ЧП

Жертвами обрушения многоэтажки в Казахстане стали девять человек

На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Шоу Евровидение-2017 будет результатом сотрудничества международных и украинских специалистов - Виктория Романова

В Запорожье ликвидировали пожар в сауне, успев эвакуировать 27 человек - ГСЧС

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Москва. Центральный округ
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в бердянске
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА