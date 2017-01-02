События

06:46 02.01.2017

За первые сутки 2017 боевики почти 40 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих - штаб

За прошедшие сутки в штабе АТО зафиксировали 38 обстрелов со стороны боевиков на линии разграничения.

"1 января трое наших военнослужащих получили ранения", - сообщили в понедельник сутра военные.

На Мариупольском направлении со 120-мм минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. С 82-мм минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. С гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке и Новотроицкому.

На Донецком направлении с тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На Луганском направлении оккупанты вели огонь по нашим позициям с гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - у Сизого.

ВАЖНОЕ

Среди погибших и раненых во время теракта в Стамбуле украинцев нет - МИД

В центре Киева проходит традиционное факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

Более двух десятков обстрелов позиций ВСУ совершили боевики в понедельник – штаб АТО

Гройсман получил 4 млн грн доходов от аренды недвижимости в 2016Г

В "Борисполе" задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом за причастность к терроризму

ПОСЛЕДНЕЕ

Жертвами обрушения многоэтажки в Казахстане стали девять человек

Россия с 1 января приступает к сокращению добычи нефти по договоренности с ОПЕК

На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Новый генеральный секретарь ООН выразил желание сделать 2017-й годом мира в мире

Шоу Евровидение-2017 будет результатом сотрудничества международных и украинских специалистов - Виктория Романова

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА