На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Тихого океана у северной оконечности острова Минданао в 125 км восточнее города Суригао, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 17.12 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 9.55 градуса северной широты и 126.59 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".