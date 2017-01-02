Шоу Евровидение-2017 будет результатом сотрудничества международных и украинских специалистов - Виктория Романова

Команда Евровидение-2017 пополнилась креативным продюсером песенного конкурса. Теперь вместе с шоу-продюсером Стюартом Барлоу (Barlow Stuart) над творческим наполнением Евровидение будет работать Олег Бондарчук.

"Для Евровидение-2017 готовим уникальное и современное украинское шоу мирового уровня. Для этого мы собрали команду из украинских и иностранных специалистов, которые имеют большой опыт в производстве телевизионных шоу. Стюарт Барлоу уже более 20 лет работает в медиа-индустрии и приобщался к организации Евровидения в Дюссельдорфе, Баку, Мальме, Копенгагене и Вене. Олег Бондарчук неоднократно был режиссером самых популярных украинских шоу, как, например, "Фабрика звезд" и "Голос страны". А в прошлом году он имел невероятный успех со своей постановкой на проекте "America's got talent "в Соединенных Штатах. Так шоу Евровидение-2017 будет результатом сотрудничества международных и украинских специалистов", - заявила исполнительный продюсер Евровидения-2017 Виктория Романова. "И уже следующим шагом в подготовке к песенному конкурсу будет презентация дизайна сцены. Это событие мы планируем провести в феврале 2017 года", - добавила она.

"Для меня это честь и я очень рад работать в стране, которая так динамично развивается. В 2017 году зрители увидят шоу, которого никогда раньше не было на Евровидении. Они могут рассчитывать на фантастически творческий подход, который продемонстрирует лучшие достижения украинского искусства, культуры и технологий. Совместно с креативным продюсером Олегом Боднарчуком мы разрабатываем такие идеи, чтобы в мае следующего года показать всей Европе и остальному миру разнообразие музыкальных, художественных и сценических решений в Украине", - отметил С.Барлоу.

"Сегодня у нашей страны есть все возможности удивлять мир своим современным культурно-художественным потенциалом. И мы используем шанс, дарованный нам Евровидением, чтобы это доказать. Свою главную миссию, как режиссера и креативного продюсера зрелищной части конкурса, я вижу в компиляции традиционных украинских элементов с новейшими сценическими и виртуальными технологиями, а также в привлечении ведущих украинских артистов, хореографов, композиторов, музыкантов, художников и других специалистов шоу-индустрии к созданию уникального украинского шоу - Евровидение-2017", - резюмировал О.Бондарчук.