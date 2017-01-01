Более двух десятков обстрелов позиций ВСУ совершили боевики в понедельник – штаб АТО

С начала суток и до 18.00 1 января 2017г боевики 22 обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в том числе 13 раз – на Мариупольском направлении, 6 – на Донецком и 3 – на Луганском, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении с 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяному. С гранатометов и стрелкового оружия - по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 воскресенья.

Кроме этого, на Донецком направлении из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево. На Луганском направлении боевики для ведения огня по украинским позициям неоднократно использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской, а стрелковое оружие - у Сизого.